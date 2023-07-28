Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda 2 kilogram esrar ve 466,03 gram metamfetamin ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 2 kilogram esrar ve 466,03 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında işlem yapıldı.