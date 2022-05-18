Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı - Haberler

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında uyuşturucu kullanıldığı tespit edilen çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, birçoğu uyuşturucu kullandığı esnada olmak üzere 22 şüpheli "uyuşturucu kullanmak", 1 zanlı da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 22 şüpheli serbest bırakıldı, adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar esrar, eroin ve metamfetamin ile uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.