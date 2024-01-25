Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Tespit edilen 2 şüphelinin üst, araç ve evlerinde yapılan aramada, 136,12 gram metamfetamin, 1 kilo 574 gram skunk ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.