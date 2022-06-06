Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheliler Ö.Ç. (21) ve A.S. (30), bulundukları adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Öte yandan Ö.Ç. ve A.S'den uyuşturucu temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Yapılan üst aramasında 3 gram metamfetamin ele geçirildi. AA / İsmail Şen - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Elazığ Güncel Haberler

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