Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Adreslerdeki aramalarda 6 gram eroin ile farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

AA / İsmail Şen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Elazığ, Güncel, Haberler

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