Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde ve silahlarla ilgili işlemler devam ediyor. 2 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullananlara ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda 315,61 gram esrar, 234 uyuşturucu hap, 3,73 gram metamfetamin ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
9 şüpheli de haklarında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.