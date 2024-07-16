Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullananlara ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 450 gram taş kokain, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 5 fişek ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.