Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.D. ve H.Ç'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel