Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Tutuklama

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 73 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamında bir ayda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 73 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 145 gram sentetik kannabinoid, 643,69 gram esrar, 471,65 gram metamfetamin, 3 bin146 sentetik ecza, ruhsatsız tüfek ve tabanca, 4 fişek ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 53'ü haklarında uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 16'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.