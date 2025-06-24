Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Tutuklama

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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 607,64 gram sentetik uyuşturucu, 19,85 gram esrar, 151 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, 7 fişek, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 64 bin 485 lira ve 130 dolar ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 16'sı, haklarında uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 11'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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