Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, yapılan aramada 1,4 gram toz esrar ile 0,78 gram metamfetamin ele geçirdi, araçta bulunan E.İ. (40) ve B.A'yı (28) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.