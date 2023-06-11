Üye Girişi
Haberi Paylaş
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde ikamet eden T.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 20 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 17 sentetik uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

T.A. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title