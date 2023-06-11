Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde ikamet eden T.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 20 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 17 sentetik uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
T.A. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel