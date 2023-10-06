Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: Torbacı Tutuklandı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 4 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan yasal işlem yapılırken, genişletilen çalışmalarda bunlara uyuşturucu madde temin eden torbacı, yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 4 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan yasal işlem yapılırken, genişletilen çalışmalarda bunlara uyuşturucu madde temin eden torbacı, yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele noktasında sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda 4 şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan yasal işlem yapılırken genişletilen çalışmalarda uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen, R.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst ve ikamet aramasında 3 parça halinde toplam 5,94 gram Metamfetamin maddesi, 2 parça halinde toplam 3,83 gram toz esrar maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ