Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Kentte son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda ise 3,17 gram kubar esrar, 25 gram kokain, 2,22 gram toz esrar ve 139,03 gram metamfetamin ele geçirildi, 27 kişi hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.