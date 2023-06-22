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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Kentte son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda ise 3,17 gram kubar esrar, 25 gram kokain, 2,22 gram toz esrar ve 139,03 gram metamfetamin ele geçirildi, 27 kişi hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, kentte son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 3,17 gram kubar esrar, 25 gram kokain, 2,22 gram toz esrar ve 139,03 gram metamfetamin ele geçirildi, 27 kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Elazığ Güncel Haberler

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