Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele noktasında sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, S.G'nin (26) yapılan üst aramasında 2 parça halinde toplam 33,42 toz esrar maddesi ele geçirildi.

'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ