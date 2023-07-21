Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde kullanan 9 kişi hakkında işlem yapıldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında 9 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Çalışmalar sırasında ise 476,72 gram kubar esrar, 282,1 gr toz esrar ele geçirildi.