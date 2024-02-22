Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlıdan 1'i Tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ile fişek, 65,25 gram skunk, 16,70 gram esrar, 7,5 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 6'sı "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan haklarında işlem yapılarak emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 1 şüpheli ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.