Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlıdan 1'i Tutuklandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlı serbest bırakılırken, 1 zanlı ise tutuklandı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ile fişek, 65,25 gram skunk, 16,70 gram esrar, 7,5 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 6'sı "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan haklarında işlem yapılarak emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 1 şüpheli ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.