Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 886 gram metamfetamin, uyuşturucu üretiminde kullanılan maddeler ile 2 bin 900 avro ve 1025 lira ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine operasyon başlatan ekipler, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 3'ü kadın 7 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramalarda 1 kilo 886 gram metamfetamin, uyuşturucu üretiminde kullanılan maddeler ile 2 bin 900 avro ve 1025 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.