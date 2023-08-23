Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

ELAZIĞ'da batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacakları tespit edilen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 3 kilo 961 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, batı illerine Elazığ üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda ekipler, uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 aracı durdurdu. Araçlarda bulunan 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise stepne içinde saklanmış 3 kilo 961 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.(DHA)