Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da yapılan bir operasyonda, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 2 aracı durdurarak 3 kilo 961 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da bir araçta uyuşturucu bulunmasıyla ilgili biri kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, zanlıların bulunduğu 2 aracı kente girerken operasyonla durdurdu.

Araçlardan birinin stepnesine gizlenmiş 3 kilo 961 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan biri kadın 6 şüpheli hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.