Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 511 Kök Kenevir ve Esrar Ele Geçirildi

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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 511 kök kenevir, 5 kilo 50 gram esrar ve 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 511 kök kenevir ile 5 kilo 50 gram esrar ve 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Hankendi Jandarma Karakol Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Hankendi Karakolu sorumluluk alanında bulunan Seli köyünde V.O. isimli şüphelinin arazisinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda arazide yapılan aramada 511 kök kenevir, 5 kilo 50 gram esrar ve 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Haber ve Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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