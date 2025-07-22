Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 511 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 511 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 511 kök Hint keneviri ve çeşitli miktarlarda esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ile esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Seli köyünde V.O'ya ait arazide uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekiplerce adres ve arazide yapılan aramalarda 511 kök Hint keneviri, 5 kilogram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu ve 50 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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