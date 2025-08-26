Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 2 bin 200 gram sentetik kannabinoid, 63,42 gram metamfetamin, 708,96 gram esrar, 493 sentetik ecza, 5,12 gram kokain, ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kentte devam eden uygulamalarda gözaltına alınan 156 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.