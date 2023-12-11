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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

11 Aralık 2023 12:23 Son Güncelleme: 12:24 Abone Ol

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 886 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu üretiminde kullanılan maddeler ile 2 bin 900 avro ve 1025 lira ele geçirildi.