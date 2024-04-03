Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen 3 şüphelinin ev ve üstlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 6 fişek, 2 tüfek, 40 kartuş, 26,26 gram sentetik uyuşturucu, 89 sentetik ecza ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si hakkında uyuşturucu kullanma suçundan işlem yapıldı, 1 şüpheli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.