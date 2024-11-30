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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli tutuklandı. Araçta 954 gram esrar ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 954 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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