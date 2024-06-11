Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında il dışından kente uyuşturucu getirdiği tespit edilen 2 şüphelinin bulunduğu aracı kontrol noktasında durdurdu.

Yapılan aramada, aracın arka koltuk altına zulalanmış, 2 parça halinde 2 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. 2 zanlı gözaltına alındı.

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliye uyuşturucu temin ettiği belirlenen 1 şüpheli daha yakalandı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.