Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda toplamda 1,725,35 gram kubar esrar, 466,03 gram metamfetamin ve 304,92 gram toz esrar ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. Ayrıca 18 şahıs hakkında da 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Çalışmalar sırasında ise 1,725,35 gram kubar esrar, 466,03 gram metamfetamin ve 304, 92 gr toz esrar ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ