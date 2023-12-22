Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, iki yolcu otobüsünde yapılan aramada, 99,15 gram kokain ve 15 gram metamfetamin, bir yolcu treninde yapılan aramada ise 24,20 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.