Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 225 gram esrar, 0,60 gram metamfetamin, 10 bin 535 lira para ve hassas terazi ele geçirildi.

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adreslere gerçekleştirdiği operasyonda F.G, H.A. ve U.A. yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 225 gram esrar, 0,60 gram metamfetamin, 10 bin 535 lira para ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.