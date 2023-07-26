Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucunda Kovancılar ve Palu ilçelerinde kenevir ekimi yaptığı tespit edilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucunda Kovancılar ilçesinde ikamet eden M.S. ve R.S. ile Palu ilçesinde ikamet eden B.Ö.'nün ev ve eklentilerinde kenevir ekimi yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 663 kök kenevir bitkisi, 2.530 gram kubar esrar, 10 gram eroin, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - ELAZIĞ