Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 6 Kasım 2023 günü kent genelinde 'uyuşturucu madde sevkiyatı, kullanımı ve satışını önlemek' amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 9 şüpheli şahıs yakalanırken operasyonlarda 2 parça halinde toplam 1 kilo 222 gram esrar maddesi, 394 gram toz esrar, 6 parça halinde toplam 9,6 gram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde toplam 27 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

6 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan tahkikata başlanılırken, H.M.E., V.A. ve D.T. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.