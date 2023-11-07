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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 kişi yakalandı. Operasyonda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 6 Kasım 2023 günü kent genelinde 'uyuşturucu madde sevkiyatı, kullanımı ve satışını önlemek' amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 9 şüpheli şahıs yakalanırken operasyonlarda 2 parça halinde toplam 1 kilo 222 gram esrar maddesi, 394 gram toz esrar, 6 parça halinde toplam 9,6 gram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde toplam 27 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

6 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan tahkikata başlanılırken, H.M.E., V.A. ve D.T. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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