Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 kişi yakalandı. Operasyonda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 6 Kasım 2023 günü kent genelinde 'uyuşturucu madde sevkiyatı, kullanımı ve satışını önlemek' amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 9 şüpheli yakalanırken, operasyonlarda 2 parça halinde toplam 1 kilo 222 gram esrar, 394 gram toz esrar, 6 parça halinde toplam 9,6 gram metamfetamin, 3 parça halinde toplam 27 adet sentetik hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

6 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan tahkikata başlanılırken, H.M.E., V.A. ve D.T. isimli şahıslar "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - ELAZIĞ