Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Elazığ'da yapılan bir operasyonda durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde ve şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 2,22 gram ot esrar, 1,37 gram toz esrar, 3 adet sentetik ecza, 86,11 gram metamfetamin, 0,82 gram kokain ve 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirildi. Bahse konu olayda O.K., E.T. ve E.D. isimli şüpheli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ