Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo 200 Gram Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo 200 Gram Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Maden ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.

Elazığ'ın Maden ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Gezin Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Tekevler köyü Çörekli mezrası mevkisinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 3 kilo 200 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi, Ş.A. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Kurdelesini Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı

"Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı"

 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

41 ili kapsayan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti

İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? Yeni Yargı Paketi maddeleri neler, denetimli serbestlik var mı? İrfan Alış neden öldü? İrfan Alış kimdir, kaç yaşındaydı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 5 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! SON DAKİKA: ABD SEÇİMİNDE KİM ÖNDE? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? MASTERCHEF KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF ISLAMA KÖFTE TARİFİ | Islama köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF MUMBAR DOLMASI TARİFİ | Mumbar dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? TÜPRAŞ HİSSELERİ DÜŞTÜ MÜ? Tüpraş hisseleri işleme kapatıldı mı? MASTERCHEF ETLİ EKMEK TARİFİ | Etli ekmek nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF LOR DOLMASI TARİFİ | Lor dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı başvurusu ne zaman? ÖSYM başvuru ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.