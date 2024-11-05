Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo 200 Gram Esrar Ele Geçirildi
Elazığ'ın Maden ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.
Elazığ'ın Maden ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Gezin Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Tekevler köyü Çörekli mezrası mevkisinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, 3 kilo 200 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi, Ş.A. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.