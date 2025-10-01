Haberler

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Gözaltı, 8 Tutuklama

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi gözaltına alındı. 8 şüpheli tutuklandı, 14'ü hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27-29 Eylül tarihlerinde uyuşturucu madde ticareti, sevkiyatı ve kullanımının engellenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, 2 kilo 548 gram metamfetamin, 467,68 gram sentetik kannabinoid, 18,65 gram esrar, 52 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 17 fişek ile hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, bir otomobilin multimedya ekranının arkasına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu buldu.

Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'sine adli kontrol tedbiri uygulandı, 14'ü hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
