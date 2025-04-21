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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 5 kilo metamfetamin ve silah ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka illerden Elazığ'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalıştıkları, naklettikleri ve sakladıkları iddiasıyla 3 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 kilo 22 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 2 fişek ve bir miktar para ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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