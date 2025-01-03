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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda ele geçirilenler arasında kannabinoid ve sentetik uyuşturucu madde bulunuyor.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 696,52 gram tütün içerisinde kannabinoid, 25,33 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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