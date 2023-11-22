Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Elazığ'a uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisine istinaden doğu illerinden batı illerine giden otobüste yapılan çalışmalarda İ.T.'nin ( 21) yapılan üst aramasında, vücuduna sarılı 6 parça halinde toplam 1 kilo 575 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 3 şahsın yapılan üst ve ikamet aramalarında bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek, 5 parça halinde toplam 13,11 gram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde toplam 16.40 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ