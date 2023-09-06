Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da düzenlenen operasyonda, il emniyet müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 2 yolcunun bagajında 676 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen operasyonda bagajlarında uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, şüpheli görülen 2 yolcunun bagajında yapılan aramada 676 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler G.B. ve A.E. hakkında adli işlem başlatıldı.