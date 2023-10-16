Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele noktasında sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, şüpheliler M.S.O. ve B.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 3 parça halinde toplam 19,7 gram kokain maddesi, 8 adet extacy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 30 adet kartuş ve 1 adat hassas terazi ele geçirildi. - ELAZIĞ