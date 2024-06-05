Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından S.D. ve M.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 861 gram kubar esrar ele geçirildi.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu S.D. ve M.Y'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, 861 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.