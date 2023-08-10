Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 bin 208 kök Hint keneviri ele geçirildi

Elazığ'ın Baskil İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 208 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.A'nın Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaştı ve yaptıkları çalışmada 2 bin 208 kök Hint keneviri buldu. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.