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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 bin 208 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Elazığ'ın Baskil İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 208 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.A'nın Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaştı ve yaptıkları çalışmada 2 bin 208 kök Hint keneviri buldu. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Elazığ'ın Baskil İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 208 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu şüpheli E.A'nın Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, yürüttükleri çalışmada 2 bin 208 kök Hint keneviri buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Baskil Elazığ Güncel Haberler

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