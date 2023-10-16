Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kök Kenevir ve 280 Gram Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da yapılan bir evdeki aramada 19 kök kenevir ve 280 gram esrar maddesi bulundu. 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Elazığ'da bir evde yapılan aramada 19 kök kenevir ve 280 gram esrar maddesi ele geçirildi. 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Arıcak ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda C.D. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Baskil İlçe Jandarma Komutanlığınca eş zamanlı operasyon yapılarak C.D. isimli şüphelinin ikametinde yapılan arama sonucunda 19 kök kenevir bitkisi ve 280 gram kubar esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla C.D. ile birlikte S.Ç., H.Ş., M.D. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ