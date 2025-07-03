Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı, 7 Tutuklama

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Elazığ'da düzenlenen narkotik operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu, silah ve hassas terazi ele geçirildi. Tutuklananlardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 148 gram sentetik kannabinoid, 10,77 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 26 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden 10'u, haklarında uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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