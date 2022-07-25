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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Baskil ilçesinde araziye ekili 50 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Baskil ilçesinde araziye ekili 50 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında dağlık araziye kenevir ekildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Operasyonda, kenevir tarlasını sulayan bir şüpheli yakalandı.

Hint keneviri jandarma ekiplerince imha edilirken, bölgedeki aramalarda ruhsatsız av tüfeği ile 19 fişek bulundu.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / İsmail Şen - Güncel

Jandarma Kenevir Baskil Güncel Haberler

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