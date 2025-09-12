Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kök Hint keneviri ve 200 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirildi.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ile esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu Aydıncık köyünün Çakıl mezrası arazisinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen ekipler, arazide ekili olan Hint kenevirini toplayan bir kişiyi yakaladı.
Yapılan aramalarda 15 kök Hint keneviri ve 200 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel