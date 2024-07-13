Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımına ilişkin sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 67,71 gram metamfetamin, 2,52 gram esrar, 0,93 gram kokain, 28 sentetik ecza, 20 uyarıcı nitelikte hap, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 8 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.