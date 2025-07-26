Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

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Elazığ'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 55 şüpheli gözaltına alındı. 10'u tutuklandı, diğerlerine adli kontrol ve işlem yapıldı.

ELAZIĞ'da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, kent genelinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda 28 parça halinde 1 kilo 390 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 parça halinde 202,92 gram esrar, 5 parça halinde 2,75 gram metamfetamin, bin 882 sentetik ecza hapı, 85 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişeği ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 42 şüpheliye ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Haber ve kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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