Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 300 gram esrar, 1 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu Y.T'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekiplerce, 300 gram esrar, 1 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.